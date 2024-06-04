Stunning Lure ベロアワンショルダータンク

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新品未使用現在完売品となります。12000円くらいで購入しました。装いを引き立てる、ベロア生地の光沢感が◎秋冬のシーズンスタイルにマッチする、ベロア生地で仕立てたタンクトップ。トレンドライクなワンショルダーのシルエットで、存在感がありながらも大人モードな雰囲気で着られる1枚に。カットソーをインしたりジャケットを羽織ったりと、スタイリングが楽しめそう。トルソー着用はブラウン、Sサイズ。※写真にトルソーが表示されている場合のトルソーサイズは身長164cm、バスト82cm、ウエスト60cm、ヒップ85cmです。※メンズトルソーの場合身長180cm、バスト83cm、ウエスト66cm、ヒップ89cmになります。パットあり、パット取り外し可