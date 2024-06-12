FRAY I.D レースデザイントップス

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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます。FRAYI.Dレースサテンブラウスレースがエレガントなステキなデザインのトップスです。バックスタイルもかわいいです。■カラー..おちついた.グリーン、深緑モスグリーン■袖丈...袖なし■サイズはM着丈は約62cmです。■柄・デザイン...レース■季節感...夏■キレイな状態です。完璧をお求めの方はご遠慮下さいませ。レースフレイアイディーかわいいエレガント上品モスグリーンサテンブラウス深緑
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