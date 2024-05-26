ブージュルードのプルオーバー

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ブージュルードのプルオーバーカラーはブラックサイズはブランド表示で38普段3L着用の私に合わせるとゆったりした感じです。タグ付き新品未使用ですが、1度だけ自宅で試着致しました。バックは程よい長さのフリルになっていますが、発送の際は折り畳むのでもしかしたら折り目がつく可能性もございます。素人検品の為、見落としがある事もございます。その点ご了承頂きご検討お願い致します。色...ブラック袖丈...七分袖柄・デザイン...無地/ワンポイントテイスト・シーン...カジュアル袖丈...長袖