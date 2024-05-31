LAYRED KNIT DRESS

定価¥20300+taxカラー ブラックサイズ フリーサイズ着丈 130㎝身幅 42㎝2〜3回着用しました。状態は綺麗ですがニット素材の為、細かい毛羽立ちなどはご理解下さいませ。AmeriVINTAGEアメリヴィンテージ



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