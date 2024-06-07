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【人気】サンローラン 長財布 ラウンドファスナー ベージュ YSL ゴールドロゴ
商品番号 O25575590866
商品名

【人気】サンローラン 長財布 ラウンドファスナー ベージュ YSL ゴールドロゴ
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 7,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アイテムYvesSaintLaurentイヴサンローランSaintLaurentサンローラン長財布ラウンドファスナーベージュYSLゴールドロゴレディースキルティングカード入れ12コ小銭入れ1コ札入れ2コフリーポケット2コ■状態説明少し使用感はありますが、綺麗な状態です◎収納量多く、使いやすい長財布です♪■サイズ縦:約10cm横:約19cmマチ:約2cm■カラーベージュ■素材レザー■シリアルナンバーHPP358094・1014■購入場所大手リサイクルショップにて購入。鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください♪■付属品なし■配送簡易包装にて基本的に即日発送致しておりますが、1〜2日程度で発送致します。ご希望がある場合などは、お申し付け下さい。【注意事項】中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも一旦はどなたかの手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。メンテナンス・清掃を行っておりますが見落とす場合もございます。その際は何卒ご了承ください。写真を拡大するなどしてしっかりご覧になったうえでご検討ください。正規品本物ですが万が一、偽物だった場合には返金対応いたします。返品の際の送料も負担させて頂いております。少しでも疑問等ございましたらコメントよりご連絡お待ちしております。他にもいろんなブランド品を出品しています✨お時間ございましたらぜひご覧ください！お気軽にコメントお待ちしております♪ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。#YvesSaintLaurent#イヴサンローラン#SaintLaurent#サンローラン#長財布#ラウンドファスナー#ベージュ#YSL#ゴールドロゴ#キルティング#レディース管理番号673
http://narcologia.ru/goods/Lincoln929202.html
http://narcologia.ru/goods/waveform301617.html
http://narcologia.ru/goods/response828542.html

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