【大人気】トリーバーチ　チェーンウォレット　レザー　ブラック

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商品詳細
#虎命の商品一覧はこちらトリーバーチのチェーンウォレットでカラーは黒です。ブラックレザーに金のロゴ、ゴールドチェーンがオシャレなデザインです。ブランドオークションにて購入しました。●サイズ：縦幅13cm横幅19.5cmマチ3cm●素材：レザー●その他、注意事項：写真13〜16枚目参照へこみ、傷があります。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。※ただ遠目からは目立たないと思います。#長財布#折り財布#コインケース#カードケース#ウォレット#チェーンウォレット#ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/tenet712463.html
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