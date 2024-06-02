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新品☆マッキントッシュフィロソフィー 洗える カシミヤ マフラー クマ
商品番号 Q63146066991
商品名

新品☆マッキントッシュフィロソフィー 洗える カシミヤ マフラー クマ
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 5,164 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MackintoshPhilosophy／マッキントッシュフィロソフィー洗えるカシミヤマフラーBuckinghamBearバッキンガムベア参考価格:15400円マスコットキャラクターがこちらの「バッキンガムベア」。その愛くるしいルックスは、シンプルなデザインのワンポイントになってくれます♩■カラー：レッド（赤）■サイズ：180×30cm（フリンジ部分含む）平置き・素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。■素材：カシミヤ100%■状態：汚れ、ほつれなどはありません。新品・タグ付きで綺麗な状態です。■その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※検品をし、何かあれば記載をしていますが、中古ですので軽微な傷汚れの見落としはあるかもしれません。この旨をご理解いただける方のご購入お待ちしております(•ᵕᴗᵕ•)⁾⁾なるべくコンパクトにして発送いたしますので、畳み皺が出ます。ご了承お願いします。素材···カシミヤカラー···レッド柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/choice118985.html
http://narcologia.ru/goods/response384542.html
http://narcologia.ru/goods/Addict7118.html

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