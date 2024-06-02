新品☆マッキントッシュフィロソフィー 洗える カシミヤ マフラー クマ

MackintoshPhilosophy／マッキントッシュフィロソフィー洗えるカシミヤマフラーBuckinghamBearバッキンガムベア参考価格:15400円マスコットキャラクターがこちらの「バッキンガムベア」。その愛くるしいルックスは、シンプルなデザインのワンポイントになってくれます♩■カラー：レッド（赤）■サイズ：180×30cm（フリンジ部分含む）平置き・素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。■素材：カシミヤ100%■状態：汚れ、ほつれなどはありません。新品・タグ付きで綺麗な状態です。■その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※検品をし、何かあれば記載をしていますが、中古ですので軽微な傷汚れの見落としはあるかもしれません。この旨をご理解いただける方のご購入お待ちしております(•ᵕᴗᵕ•)⁾⁾なるべくコンパクトにして発送いたしますので、畳み皺が出ます。ご了承お願いします。素材···カシミヤカラー···レッド柄・デザイン···無地



新品☆マッキントッシュフィロソフィー洗えるカシミヤマフラークマ ...



マッキントッシュ フィロソフィー MACKINTOSH PHILOSOPHY 【BUCKINGHAM BEAR】タータンチェック洗えるカシミヤマフラー （レッド）



マッキントッシュ フィロソフィー MACKINTOSH PHILOSOPHY 【BUCKINGHAM BEAR】タータンチェック洗えるカシミヤマフラー （レッド）



マッキントッシュ フィロソフィー MACKINTOSH PHILOSOPHY 【BUCKINGHAM BEAR】タータンチェック洗えるカシミヤマフラー （レッド）



ＢＵＣＫＩＮＧＨＡＭ ＢＥＡＲ】タータンチェック洗えるカシミヤ ...



ネックアイテム】マッキントッシュ バッキンガムベア タータンチェック ...



マッキントッシュ フィロソフィー MACKINTOSH PHILOSOPHY 【BUCKINGHAM BEAR】タータンチェック洗えるカシミヤマフラー （レッド）



MACKINTOSH PHILOSOPHY(マッキントッシュ フィロソフィー) 大人にお ...



マッキントッシュフィロソフィー マフラー 洗えるカシミヤ カシミア マフラー | フリマアプリ ラクマ



カシミヤ100％ マフラー バッキンガムベア



ネックアイテム】マッキントッシュ バッキンガムベア タータンチェック ...



マッキントッシュ フィロソフィー MACKINTOSH PHILOSOPHY 【BUCKINGHAM BEAR】タータンチェック洗えるカシミヤマフラー （レッド）



マッキントッシュフィロソフィー マフラー 洗えるカシミヤ カシミア マフラー



MACKINTOSH PHILOSOPHY(マッキントッシュ フィロソフィー) 大人にお ...



バッキンガムベア スーパーファインウール リバーシブルマフラー ...