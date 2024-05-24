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矢沢永吉☆ロックンロール☆2009ツアー☆レディースTシャツ
商品番号 T58032096008
商品名

矢沢永吉☆ロックンロール☆2009ツアー☆レディースTシャツ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。お値下げしました。撮影のため開封しました。LIVE中も着用してません。新品未使用ですが、長期間自宅保管のため御理解頂ける方のみ、よろしくお願いします。柄・デザイン···無地☆カラー···ブラックサイズ…レディースのSサイズ,160サイズ#矢沢永吉#Tシャツ#2009ツアー
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