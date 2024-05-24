アーバンリサーチ　針抜き2WAYフレンチスリーブプルオーバー

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URBANRESEARCHDOORS針抜き2WAYフレンチスリーブプルオーバーGREGEワイドパンツ、ロングスカートに合わせると可愛いです画像の7枚目はお色違いです。前後2WAY仕様着画ご参考お品物は画像の9,10枚目です。これからの季節にぴったりです少し厚みがあり、グレージュなので季節的にも合わせやすいと思いますのでお勧めですネットや店頭では売り切れている希少な製品です2023SS人気商品ドライタッチで表面感のあるサーマルカットソーを、着回しのきく前後2WAY仕様でご用意。カジュアルになりがちなサーマル生地のカットソーですが、柔らかいシルエットにすることで女性らしく落ち着いた雰囲気で着ていただけるよう拘りました。ルーズで抜け感のあるボディデザインに、フレンチスリーブや裾のリブがスッキリとした印象を与え、合わせるボトムスを選ばないので忙しい朝にも嬉しい一着です。宜しくお願い致します