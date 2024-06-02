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ADORE 抜き襟ブラウス
商品番号 M43993537160
商品名

ADORE 抜き襟ブラウス
ブランド名 アドーア
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ストライプカラー···ブラック麻混のゆったりサイズのブラウスです。被りタイプです。襟と袖のオーガンジーのパイピングが涼し気でオシャレなデザインです。左袖のオーガンジーの一部に引っ掛けがあるため、やや傷としています。サイズ38身幅52着丈　肩から64素材···麻カラー···ブラック
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