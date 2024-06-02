ADORE 抜き襟ブラウス

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商品詳細
柄・デザイン···ストライプカラー···ブラック麻混のゆったりサイズのブラウスです。被りタイプです。襟と袖のオーガンジーのパイピングが涼し気でオシャレなデザインです。左袖のオーガンジーの一部に引っ掛けがあるため、やや傷としています。サイズ38身幅52着丈 肩から64素材···麻カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/ambassador357306.html
http://narcologia.ru/goods/revamp244822.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant699482.html
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