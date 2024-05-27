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コンバース(Converse)★オールスター★トートバッグ
商品番号 C78467855433
商品名

コンバース(Converse)★オールスター★トートバッグ
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 3,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品致します＾＾コンバースオールスターのトートバッグです。色、デザインは気に入りでした。けど、サイズに関して自分にちょっと大でした。★サイズ★縦:28.5cm幅:42cmx27.5cmx15cm方に掛ける事が可能です＾＾24.cm(中)一箇所ポケット(外)⇒バッグのロゴの近くにポケットもあります。♥︎大きさには、たくさん入ります♪♥︎方に掛ける事も持ちやすいです^-^素材···ナイロン(ConduraFabric)カラー···レッド(ライニングデザインの色はブラック)トートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)返品❌値下げ❌宜しくお願いします＾＾
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