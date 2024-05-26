【駝鳥】JRA認定 オーストリッチ ハンドバッグ　エキゾチック　昭和レトロ

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●サイズ(cm)幅 33高さ 17.5マチ 12.5※多少の誤差はご了承ください。●色ブラウン 茶●素材JRA認定オーストリッチ ダチョウ●特長外ポケット2内ポケット2ハンドバッグトートバッグエキゾチック手提げレザー革本革ハンドバッグ トートバッグバッグUSED品のため、多少の使用感（擦れ・汚れ・金具部分の小傷やくすみ・変色など）等ある場合がございます。内側に少しべたつきがありますがまだまだキレイで末永くご使用して頂ける状態です。●注意事項大手ネットストア（正規品のみ販売可能）で購入。万が一偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してお買い求め下さい。付属品はございません。気になる点がございましたら、コメントよりお問合せください。その他同アイテムをお求めの方はこちらから#Hiro109LLC／JRA認定#Hiro109LLC／エキゾチックレザー#Hiro109LLC／トートバッグ、ハンドバッグその他多数出品しております！この機会に是非ご覧ください♪管理番号0031-1-2-①#Hiroその他のアイテムをチェック