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- BUMP OF CHICKEN ワッペン 当選品 COSMONAUT 非売品
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商品詳細
アルバム「COSMONAUT」封入の応募券と2011年2月23日発売シングル「友達の唄」封入の応募券2枚で応募し抽選で500名が当たったBUMPOFCHICKEN連動特典“オリジナル・ワッペン”です。過去にオークションで入手しました。ワッペンのみです。当選通知はありません。#BUMP_非売品#BUMP_ワッペン
http://narcologia.ru/goods/Addict231918.html
http://narcologia.ru/goods/calling51550.html
http://narcologia.ru/goods/peroration196015.html
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