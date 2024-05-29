BUMP OF CHICKEN ワッペン 当選品 COSMONAUT 非売品

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アルバム「COSMONAUT」封入の応募券と2011年2月23日発売シングル「友達の唄」封入の応募券2枚で応募し抽選で500名が当たったBUMPOFCHICKEN連動特典“オリジナル・ワッペン”です。過去にオークションで入手しました。ワッペンのみです。当選通知はありません。#BUMP_非売品#BUMP_ワッペン