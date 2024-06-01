新品！クロコダイルウォレットチェーン付き

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商品詳細
こちらの商品は新品タグ付きのお品物です(*^_^*)。定価 180,000円と表示されていますがそこまではしないと思います。ちょっと小ぶりなオシャレアイテム^_−☆。ジーンズのベルト通しにパンツと一体化！バッグの持ち手に掛けたり！チェーンを外しバッグインバッグで！と用途は色々と便利です♪♪♪サイズ 縦12横17.5 マチ3㎝カラー 濃いグリーンどうぞ宜しくお願い致しますm(._.)m。
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