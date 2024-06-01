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新品！クロコダイルウォレットチェーン付き
商品番号 T92931349998
商品名

新品！クロコダイルウォレットチェーン付き
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は新品タグ付きのお品物です(*^_^*)。定価　　180,000円と表示されていますがそこまではしないと思います。ちょっと小ぶりなオシャレアイテム^_−☆。ジーンズのベルト通しにパンツと一体化！バッグの持ち手に掛けたり！チェーンを外しバッグインバッグで！と用途は色々と便利です♪♪♪サイズ　縦12横17.5　　　　マチ3㎝カラー　濃いグリーンどうぞ宜しくお願い致しますm(._.)m。
http://narcologia.ru/goods/shuttle31525.html
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