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商品詳細
CHANEL正規品ショルダーバッグ12〜3年前の商品になります。形崩れはございませんが、昔のものなので多少の傷があります。シリアルシールやギャランティーカードはありませんが100%の正規品になります。早めに売り切りたいです。一切の迷惑行為許しません購入・取引完了後のキャンセル返品は一切受け付けません。カラー···ブラック人気モデル···CHANELマトラッセ種類···その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/recuperation156521.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate88448.html
http://narcologia.ru/goods/update912895.html
マトラッセショルダーバッグ CHANEL
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