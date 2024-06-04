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マトラッセショルダーバッグ CHANEL
商品番号 M71250684482
商品名

マトラッセショルダーバッグ CHANEL
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 20,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANEL正規品ショルダーバッグ12〜3年前の商品になります。形崩れはございませんが、昔のものなので多少の傷があります。シリアルシールやギャランティーカードはありませんが100%の正規品になります。早めに売り切りたいです。一切の迷惑行為許しません購入・取引完了後のキャンセル返品は一切受け付けません。カラー···ブラック人気モデル···CHANELマトラッセ種類···その他ショルダーバッグ
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