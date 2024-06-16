ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ　バオバオ　トートバッグ　黒

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商品詳細
カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ素材···エナメル、その他柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)購入前にコメントお願い致します。○アイテムISSEYMIYAKEイッセイミヤケBAOBAOバオバオトートバッグハンドバッグユニセックス○サイズタテ34cmヨコ34cmマチ1cmハンドル35〜42cm目立つ傷汚れ２枚目の写真くらいです。20回も使ってないです。
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