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ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ　バオバオ　トートバッグ　黒
商品番号 S71677063851
商品名

ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ　バオバオ　トートバッグ　黒
ブランド名 バオバオイッセイミヤケ
特別価格 税込 6,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ素材···エナメル、その他柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)購入前にコメントお願い致します。○アイテムISSEYMIYAKEイッセイミヤケBAOBAOバオバオトートバッグハンドバッグユニセックス○サイズタテ34cmヨコ34cmマチ1cmハンドル35〜42cm目立つ傷汚れ２枚目の写真くらいです。20回も使ってないです。
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