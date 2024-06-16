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アメリロングワンピース 長袖 星柄 総柄 ブラック 黒 Sサイズ
商品番号 W21165531826
商品名

アメリロングワンピース 長袖 星柄 総柄 ブラック 黒 Sサイズ
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★アイテムアメリヴィンテージTWINKLEWIDENINGDRESSロングワンピース長袖星柄総柄★サイズ　　サイズ表記S〈平置き実寸・cm〉　肩幅36.5　身幅36　袖丈57.5　着丈123　素人採寸のため、誤差はご了承ください★状態　目立つ汚れやダメージはありませんが、星のプリントが一部薄くなっているところがあります　写真を見て気にならない方からすれば、まだまだご愛用いただけるお品です　付属品のリボンあります★カラー　ブラック黒★素材　ポリエステル100%　裏地あり　袖部分は裏地がなく透け感があります★購入先　大手リユースショップ◎トラブル防止のため、ご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします◎発送をゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます
http://narcologia.ru/goods/calling868650.html
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