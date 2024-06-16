アメリロングワンピース 長袖 星柄 総柄 ブラック 黒 Sサイズ

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AMERI（アメリ）の「AIRY HIGH NECKED DRESS（ワンピース）」 - WEAR

★アイテムアメリヴィンテージTWINKLEWIDENINGDRESSロングワンピース長袖星柄総柄★サイズ サイズ表記S〈平置き実寸・cm〉 肩幅36.5 身幅36 袖丈57.5 着丈123 素人採寸のため、誤差はご了承ください★状態 目立つ汚れやダメージはありませんが、星のプリントが一部薄くなっているところがあります 写真を見て気にならない方からすれば、まだまだご愛用いただけるお品です 付属品のリボンあります★カラー ブラック黒★素材 ポリエステル100% 裏地あり 袖部分は裏地がなく透け感があります★購入先 大手リユースショップ◎トラブル防止のため、ご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします◎発送をゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます