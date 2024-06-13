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トップス
商品番号 C18838866486
商品名

トップス
ブランド名 ノエラ
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

❤️美品❤️薔薇の刺繍がされているのが可愛いトップスになります(´ω｀)肩まわりがレースになっているので、ちょっぴりセクシー☆1度だけ数時間着ただけなので、毛玉もなく、綺麗な状態だと思います☆#レーストップス#シアートップス#薔薇　#刺繍トップス
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