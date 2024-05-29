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ヒステリックグラマー Tシャツ
商品番号 B38767202517
商品名

ヒステリックグラマー Tシャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒステリックグラマーのニットTシャツです。4年程前の物だと思います。2、3回着用、着用都度洗濯後に自宅保管しておりました。スレ、ヨレ、汚れなどなく綺麗な状態です。カラー...グリーン袖丈...半袖柄・デザイン...無地生地綿100％平置き採寸肩幅59cm身幅51cm袖丈22cm着丈69cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいユーズド、自宅保管にご理解いただける方、ご検討をよろしくお願いいたします。
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