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- ユニクロ スーピマコットンオーバーサイズT (五分袖) 2枚 新品未使用 B
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商品詳細
ジルサンダーコラボのオーバーサイズTになります。165cm~170cm前後の方が程よくオーバーサイズでご着用いただけるLサイズです。あまりに気に入って沢山ストックしておりましたので、断捨離で何枚か出品することにいたしました。エアリズムコットンオーバーサイズTシャツに比べて襟も詰まっておらず、スーピマコットンの艶感やエッジの効いたシルエットなど、ドレス感のあるデザインです。この白は本当に着回しが効いておすすめです。メンズ、レディース問わずご着用いただけます。二枚セットで小さい畳んでゆうパケット、ネコポスのどちらかで発送を予定しております。暗所保管でしたが、素人保管ご了承の上ご検討をお願いいたします。概要-デザイナージル・サンダー氏とユニクロのコラボレーションプロジェクト「＋J」は、今の時代にふさわしいモダンで心地よいグローバルユニフォームを提案します。-スーピマ®コットンにマーセライズ加工を施して、光沢感と程良いハリ感をプラス。-ハリ感があるので美しいシルエットが表現できる。-表面感の美しさに徹底的にこだわって開発された素材。-きれいなオーバーサイズシルエット。-生地に光沢があって上質感を楽しめる。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/mythic849935.html
http://narcologia.ru/goods/freezer674798.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant49982.html
ユニクロ スーピマコットンオーバーサイズT (五分袖) 2枚 新品未使用 B
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ユニクロ スーピマコットンオーバーサイズT (五分袖) 2枚 新品未使用 B
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