マリンプリント ノースリーブ トップス グレースクラス ブラウス

2019年春夏サイズ36定価26400円美品ですが中古になります。少々傷があるところがありました。画像9枚目でご確認ください。他にも細かい傷や汚れがあるかもしれませんがご了承くださいm(__)m簡易包装にて小さくして発送致しますm(__)mアロハシャツにも使われるレーヨンエット地に、オリジナルのマリンモチーフを入れたトップ。顔周りを華やかに彩るドット柄のボウタイディティールがデザインアクセント。夏にも着やすい素材感と、シックで落ち着きのある2配色のカラーパレットも大人の女性らしいムードを感じさせます。軽やかなスカート合わせから、マニッシュなパンツルックまでボトム選びに迷う事なく活躍が期待できる一品に仕上がりました。グレースクラスダイアグラムグレースコンチネンタル



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