美品　カネコイサオ　長袖ブラウス　シャツ　黒　レース　フリル　シンプル　L相当

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商品詳細
商品番号IDe3733森67③コメントよりフォロー割します♡#リナの全商品はこちら♪♪商品の状態♪•美品サイズ【cm】肩幅 約45身幅 約49袖丈 約54着丈 約53・商品に不備があった場合は、返金いたします。【受け取り評価をする前に】メッセージください。追跡・匿名ありの「ゆうゆうメルカリ便」※らくらくメルカリ便に変更する場合があります。•古着、ビンテージ商品が多くありますので、多少の使用感などはご了承ください。
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