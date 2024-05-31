ファーマーズテーブル　コットンリブタンクトップ3色セット



2023年最新】ファーマーズテーブルの人気アイテム - メルカリ



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ファーマーズテーブル購入にリブタンクトップです。イタリア製 コットン100%オートミール、チャコール杢、ブラック3色で、チャコール杢のみ一度試着しましたが、小さかったため出品します。洗濯済みです。サイズSサイズ ご不明な点は、コメントからお願い致します。#イエナ