Eimee Law 花柄ブラウス

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商品詳細
花柄 プリーツ ドライフラワーくすみカラー 秋服カラー···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋サイズ…38何かございましたら、コメントにてご質問ください！コメントなし即購入でも大丈夫です。目立った傷や汚れは見当たりませんが、素人の自宅保管・検品になるため、古着・ビンテージにご理解頂ける方のご購入をお願い致します。また、コンパクトに折り畳んでの発送となるため、たたみジワ等が付くこともあるかと思いますので、ご了承ください。
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