【新品未使用】HERMES スカーフ《ジグザグのサングル》

HERMESスカーフ《ジグザグのサングル》国内のエルメスブティックにて購入しました。新品未使用ですが、自宅にて保管しておりました点をご理解いただける方、ご検討ください。箱、リボン、バンダナ巻き方を付属してお送りいたします。2022春夏コレクションシルク100%カラー:モーヴ/白フランス製サイズ：55×55cm|このカレは手作業で縁かがりを施しているため、記載サイズと差異が生じる場合がございます。※※商品のすり替え防止のため返品交換はお受けすることができません。カラー···ホワイト人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)柄・デザイン···その他



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