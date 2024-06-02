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[美品]スカート\u0026カットソーツーピースセット購入額49500円高級感綿レース生地
商品番号 N63429827063
商品名

[美品]スカート\u0026カットソーツーピースセット購入額49500円高級感綿レース生地
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 8,134 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、誠にありがとうございます。大変お手数お掛けしますが…。プロフィールご参照頂けますと助かります。宜しくお願いいたします。かなり高級感あるレースを施したツーピースでございます。お薦めのお品でございます。■品　　　　スカート\u0026カットソーツーピース　　　　　　■色　　　　　ピンク◾購入額ブラウス+カットソー49500円■着用回数　　１回のみ■サイズ　　　Mサイズの方下記採寸ご参考下さい☆スカートサイズウエスト身幅約33㎝着丈約44.5㎝　裏生地着丈41.0cm☆カットソーサイズ脇した身幅　約45.0センチ肩から着丈　約47.0センチ袖丈　約26.0センチ　肩幅　約34.0センチ■生地　　　綿生地レース■スカート脱着　　　チャックあり■裏生地　　　　あり裏生地ございますが…。下着はベージュを着用頂いた方がよろしいかと思います。■ポケット　　　なし　　　　　　　　■汚れ.シミ　　　なし■色剥げ　　　　なし■毛羽立ち　　　なし　　　　　　　　■付属品　　　　なし■防虫剤　　　　　　使用して保管⚠️素人自宅保管のお品でございます。完璧をお求めの方はご遠慮の程お願い致します。#ワンピース#ツーピース#カットソー#腕かくしカットソー#ノーリーズ#ユナイテッド#ハナエモリ#ハロッズ#トゥービーシック#エムプルミエ#プロポーションボディドレッシング#ランバンオンブルー#イネド#ナチュラルビューティ#INDIVI#エフデ#ボッシュ#セオリー#フォクシー#ルネ#アドーア#トゥービーシック#チェスティ#ストロベリーフィールズ#23区#マッキントッシュ#ポールスミス#プラステ#ノーベスパジオ#バーバリー#アニエスベー#組曲#ケイトスペード#ヨーコチャン#エポカ#ランバンコレクション4
http://narcologia.ru/goods/mobilehome160043.html
http://narcologia.ru/goods/unusable740174.html
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