[美品]スカート\u0026カットソーツーピースセット購入額49500円高級感綿レース生地

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ご覧頂きまして、誠にありがとうございます。大変お手数お掛けしますが…。プロフィールご参照頂けますと助かります。宜しくお願いいたします。かなり高級感あるレースを施したツーピースでございます。お薦めのお品でございます。■品 スカート\u0026カットソーツーピース ■色 ピンク◾購入額ブラウス+カットソー49500円■着用回数 １回のみ■サイズ Mサイズの方下記採寸ご参考下さい☆スカートサイズウエスト身幅約33㎝着丈約44.5㎝ 裏生地着丈41.0cm☆カットソーサイズ脇した身幅 約45.0センチ肩から着丈 約47.0センチ袖丈 約26.0センチ 肩幅 約34.0センチ■生地 綿生地レース■スカート脱着 チャックあり■裏生地 あり裏生地ございますが…。下着はベージュを着用頂いた方がよろしいかと思います。■ポケット なし ■汚れ.シミ なし■色剥げ なし■毛羽立ち なし ■付属品 なし■防虫剤 使用して保管⚠️素人自宅保管のお品でございます。完璧をお求めの方はご遠慮の程お願い致します。#ワンピース#ツーピース#カットソー#腕かくしカットソー#ノーリーズ#ユナイテッド#ハナエモリ#ハロッズ#トゥービーシック#エムプルミエ#プロポーションボディドレッシング#ランバンオンブルー#イネド#ナチュラルビューティ#INDIVI#エフデ#ボッシュ#セオリー#フォクシー#ルネ#アドーア#トゥービーシック#チェスティ#ストロベリーフィールズ#23区#マッキントッシュ#ポールスミス#プラステ#ノーベスパジオ#バーバリー#アニエスベー#組曲#ケイトスペード#ヨーコチャン#エポカ#ランバンコレクション4