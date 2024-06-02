MARNI マルニマーケット スモール テックウール ハンドバッグ エメラルド

ご覧頂きありがとうございます♡他ブランド、他カラーも出品しております↓#イェイェン✳︎商品情報カラー：エメラルド素材：アクリルニット100%、カウレザー100%サイズ：約幅32cm×高さ30cm、持ち手10cm※多少の誤差はご了承くださいませ付属品：新品未使用タグ付き✳︎その他・ブランド直営店にて購入した並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。・付属品は入荷時期によって変更する事があります。どうぞご了承ください。・写真掲載では、光の角度や機種によって色味はわずかに明るくまたは暗くなります。イメージと違うなどの理由で評価を下げるのはおやめください。・サイズ表記につきましては、若干の誤差はお許しください。・素材の特性上、色ムラや擦れ・軽微なキズやシワ・小さな黒点・ファスナーや縫製の歪みなどがある場合がございます。必要以上に神経質になられる方は、ご注文前に今一度ご検討ください。ご納得の上でご購入お願い致します。



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