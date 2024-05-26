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マイケルコース　ウォレット　ショルダー
商品番号 W53381936672
商品名

マイケルコース　ウォレット　ショルダー
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイで購入したものです＊縦:約17cm横:約24cmマチ:約2.5cm中身を入れてみたのみで未使用の美品です＊最小限の荷物でお出掛けができ便利だと思います(^_^)
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