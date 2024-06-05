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●【CHRISTIAN VILLA】ボストンバッグ
商品番号 G65527001372
商品名

●【CHRISTIAN VILLA】ボストンバッグ
ブランド名 クリスチャンヴィラ
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡・CHRISTIANVILLA・ボストンバッグ・カラーグレージュ♡サイズ・縦15cm・横27cm・高さ16cm♡素材：牛革♡商品説明：絶妙なグレージュカラーがおしゃれなボストンバッグです。ショルダーバッグとしても使用できます。柔らかい革で収納力も抜群で使いやすいですが、他にも沢山バッグがある為出品いたします。♡URBANRESEARCH/IENA/ROPE/greenlabelrelaxing/castanetsがお好きな方にも…♩質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください☺︎m69
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