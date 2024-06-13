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ワンピース 総レース モックネック ネイビー M サイズ スタンドカラー b
商品番号 V42674175658
商品名

ワンピース 総レース モックネック ネイビー M サイズ スタンドカラー b
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,392 円
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商品詳細

❦フォロー割にて100円引いたします。コメントお待ちしております(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚モックネックドレス　ネイビー　Mサイズ　　b✼••┈┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈┈••✼総レースAラインワンピースです♡お出掛けやフォーマルなど、いろいろなシーンで着用できます♡❀新品、未使用です。【サイズ】　Mサイズ【寸法】　着丈：115㎝　肩幅：35㎝　ウエスト：35.5㎝　バスト：38㎝　袖丈：60㎝◯裏地は裾から16㎝位まであり※平置き素人採寸であり誤差はご容赦願います。【カラー】　ネイビー【素材】　ポリエステル【商品詳細】　ロングドレス総レース裏地あり伸縮性なし細身タイプ後ろファスナー#mayu♡Sワンピース#mayu♡Sフォーマル#mayu♡Sレディース✼••┈┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈┈••✼✿こちらは海外製品となります✿日本製品より縫製が甘い、多少のシミ、色ムラ、タグが無いもの、洗濯表記が無いものなどがございます。お手頃な価格で出品させていただきますが完璧をお求めの方はご遠慮ください(*ᴗˬᴗ)⁾⁾♫*:.。♡*゜♫*:.♡*♫*:.。♡*゜スムーズなお取引を心がけておりますので、どうぞよろしくお願いいたします(*^^*).•*¨*•.♬✼••┈┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈┈••✼ワンピース長袖ロング丈総レースAラインワンピースきれいめ上品おしゃれパーティー結婚式入学式N5980c-180
http://narcologia.ru/goods/reflector559964.html
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