ワンピース 総レース モックネック ネイビー M サイズ スタンドカラー b

❦フォロー割にて100円引いたします。コメントお待ちしております(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚モックネックドレス ネイビー Mサイズ b✼••┈┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈┈••✼総レースAラインワンピースです♡お出掛けやフォーマルなど、いろいろなシーンで着用できます♡❀新品、未使用です。【サイズ】 Mサイズ【寸法】 着丈：115㎝ 肩幅：35㎝ ウエスト：35.5㎝ バスト：38㎝ 袖丈：60㎝◯裏地は裾から16㎝位まであり※平置き素人採寸であり誤差はご容赦願います。【カラー】 ネイビー【素材】 ポリエステル【商品詳細】 ロングドレス総レース裏地あり伸縮性なし細身タイプ後ろファスナー#mayu♡Sワンピース#mayu♡Sフォーマル#mayu♡Sレディース✼••┈┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈┈••✼✿こちらは海外製品となります✿日本製品より縫製が甘い、多少のシミ、色ムラ、タグが無いもの、洗濯表記が無いものなどがございます。お手頃な価格で出品させていただきますが完璧をお求めの方はご遠慮ください(*ᴗˬᴗ)⁾⁾♫*:.。♡*゜♫*:.♡*♫*:.。♡*゜スムーズなお取引を心がけておりますので、どうぞよろしくお願いいたします(*^^*).•*¨*•.♬✼••┈┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈┈••✼ワンピース長袖ロング丈総レースAラインワンピースきれいめ上品おしゃれパーティー結婚式入学式N5980c-180



金井憧れアナご着用》送料無料 ◇ D738 ゴールド フラワー 長袖 レース ...



総レース長袖スタンドネックフィッシュテールフォーマルワンピースドレス



☆総レース付け襟ワンピース(505016151) | アンドクチュール(And ...



スタンドカラーパネルレースドレス(モーヴ)CR1-404MOV-M | パーティ ...



UVカット・吸水速乾・抗菌防臭】エニィファンクション モックネック ...



UVカット・吸水速乾・抗菌防臭】エニィファンクション モックネック ...



スタンドカラーパネルレースドレス(モーヴ)CR1-404MOV-M | パーティ ...



金井憧れアナご着用》送料無料 ◇ D738 ゴールド フラワー 長袖 レース ...



セール】結婚式 ワンピース パーティードレス 花柄 レース ロング 総 ...



スタンドカラーパネルレースドレス(モーヴ)CR1-404MOV-M | パーティ ...



洗える】ウールコード モックネック 切り替え編み ニット / 23区 ...



エニィファンクション モックネックブラウス / any FAM ...



スタンドカラーパネルレースドレス(モーヴ)CR1-404MOV-M | パーティ ...



ワイドリブ ニットワンピース（マキシ・ロングワンピース） | UNTITLED ...



AIMER モックネックレース袖ネイビードレス (L〜LL) をレンタル - 結婚 ...