ヨリ　ペプラム　フレアティシャツ

ご覧いただきまして誠にありがとうございます。中古品にご理解のある方お願いします。傷や汚れなど見落としがある場合もございますので、ご了承ください。サイズや商品の状態など気になることは質問をいただければ対応します。また、お色は光の当たり具合によっても変わる可能性があるため、気になさる方はお控えください。一度は使用しているものですので、動物、喫煙者はいませんが、匂いや細かいことを気にされるかたはお控えください。素人梱包です。



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