[MAMMUT] Tシャツ ロゴプリント レディース M

◉商品名：[MAMMUT]QDLogoPrintT-ShirtAFWomen◉定価:6,600円◉商品の状態：新品・未使用◉サイズ：M(身長157~163、胸囲80~86、ウエスト61~67)◉カラー：marinePRT3◉商品の説明：素材構成:93%コットン,7%ポリウレタン軽量で快適なストレッチ素材肌に直接着用できるテクニカルポリエステルイージーケアで速乾性に優れた素材◉発送方法：匿名配送のみでの配送ですのでご安心ください(^o^)◉発送までの日にち：2、3日に設定しておりますが、基本は購入日の翌日に発送しております。◉梱包方法：簡易包装となりますが１つ１つ丁寧に梱包致します。＊商品は撮影のため一旦袋から取り出していますが、未使用のものです。＊商品の状態については掲載した7~9枚目の写真にてご確認後、納得頂いた上でご購入ください。＊商品画像はカメラや照明によって多少異なることがありますので予めご了承下さい。＊コメントでのやり取りの途中であっても最初に購入された方を優先して取引させて頂きますので予めご了承下さい。＊商品は専用の棚にて丁寧に保管しておりますが、素人保管のため神経質な方はご購入をお控え願います。その他のオススメ商品はこちら→#☆ひまわり☆の一覧ページMサイズのその他の商品はこちら→#☆ひまわり☆のMサイズ商品一覧ページA36-0098-007



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