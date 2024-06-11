アメリヴィンテージ パールビスチェ RHOMBUS PEARL BUSTIER

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商品詳細
ブランド名:AmeriVINTAGE商品名：RHOMBUSPEARLBUSTIER購入時期：2023年公式サイト定価：¥15,400円【サイズ】着丈:39cmバスト:42～52cm(調節可能)【素材】人工パール、真鍮アメリヴィンテージパールビスチェキャミソール安達祐実さんが着用していて一目惚れし購入し2回着用です。他に似たものを購入し、こちらはあまり似合わなかったので出品します。目立った傷や汚れはないと思いますが、神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。タグは外し廃棄しました。公式よりパールを贅沢に使用して作成したビスチェ。シンプルなトップスにレイヤードするだけでレディーモードな雰囲気にしてくれます。Tシャツなどカジュアルアイテムとの相性が特に抜群◎後ろのチェーンで多少のサイズ調節が可能です。シーズンレスでお楽しみいただける着回し力のあるアイテムです。#ローズバット#プロヴォーグ#アメリ
http://narcologia.ru/goods/traverse514426.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy258953.html
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AMERI（アメリ）の「RHOMBUS PEARL BUSTIER（その他トップス）」 - WEAR
公式】 Ameri RHOMBUS PEARL BUSTIER アメリ パールビスチェ シャツ ...
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新品未使用】RHOMBUS PEARL BUSTIER パールビスチェ | labiela.com
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