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MUNSINGWEAR レディースL ポロシャツ　総柄　ドット　ペンギン　ロゴ
商品番号 K78098684929
商品名

MUNSINGWEAR レディースL ポロシャツ　総柄　ドット　ペンギン　ロゴ
ブランド名 マンシングウェア
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MUNSINGWEARPRESTIGEマンシングウェアプレステージ　の　ドット柄　に　ブランドロゴ　の　ペンギン　総柄　の　ゴルフウェアポロシャツ　です。madeinJapan日本製カラーは　ホワイト　白Lサイズ身幅48cm着丈67cm肩幅38cm袖丈17cm#ポロシャツ☆bravestore#ゴルフ☆bravestore#マンシングウェア☆bravestorebravestoreでは、仕事や趣味で国内外で購入した　70s70年代　80s80年代　90s90年代　00s2000年代　の　ヴィンテージ古着　や　スポーツブランド　スポーツグッズ　を　中心に　インテリア雑貨　など　オシャレな生活を送れる商品を幅広くライナップしています。フォロー割　や　複数購入割　も　していますので、コメントや購入前に必ず自己紹介をお読みになってください。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/sucrose323040.html
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