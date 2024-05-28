【美品・最終値下げ】JEANASIS デニムジャケット

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JEANASISデニムジャケット一度だけ袖を通しましたが着用してお出かけはしたことありませんずっと着てこなかったので出品しました！オーバーサイズで可愛いです！カラー:ワンウォッシュ着丈···ロングカラー···ブルーフード···フードなし季節感···冬季節感···秋、冬