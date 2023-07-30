patagonia パタゴニア　フリースボア　レトロx ジャケット

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ブランド パタゴニアカラー ベージュサイズ XS【平置き】肩幅 38身幅 42着丈 58.5袖丈 59袖幅 16※素人採寸です。ご参考になさってください。多少の誤差はご理解ください。普段Sサイズを着られる方に丁度いいのかと思います。使用回数は少ないので汚れや、ひどいボアの潰れはありません。場所によってはボアの潰れあります。カラー···ベージュ着丈···ミドル柄・デザイン···無地