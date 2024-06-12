[未使用 ]BREE グレー/グリーン レザー ショルダーバッグ

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商品詳細
[未使用]BREEグレー/グリーンレザーショルダーバッグモダンでスタイリッシュ！美しい！おおよそのサイズ(cm)高さ21幅18深さ4グレー/グリーン色タイプ：スマホショルダー/スマホバッグ/バッグ素材：レザー(本革)⚠️ご購入前に画像を拡大して詳細をご確認ください。⭐️自宅保管品のため完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。⭐️商品に応じた発送方法で発送させていただきます。発送方法により、商品を折りたたんで発送する場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/cotton789261.html
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