コーチ COACH 2Wayショルダーバッグ ハンドバッグ ペブルレザー

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コーチCOACH2Wayショルダーバッグハンドバッグペブルレザーブランドコーチ商品名マーサーサッチェル素材/カラーレザー/ブラック×ゴールド金具サイズ(約)W24×H17×D11cm仕様開閉：ターロック/ファスナー商品説明小さめのバッグですが内側は3つに分かれていて中央はファスナー開閉になっています。中古品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。正規品品質保証プロの鑑定士による真贋鑑定済みですので、ご安心ください。全額返金保証万が一、偽物であった場合、返金いたしますのでご安心ください。新潟県古物商許可証取得