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コーチ COACH 2Wayショルダーバッグ ハンドバッグ ペブルレザー
商品番号 E58738619653
商品名

コーチ COACH 2Wayショルダーバッグ ハンドバッグ ペブルレザー
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチCOACH2Wayショルダーバッグハンドバッグペブルレザーブランドコーチ商品名マーサーサッチェル素材/カラーレザー/ブラック×ゴールド金具サイズ(約)W24×H17×D11cm仕様開閉：ターロック/ファスナー商品説明小さめのバッグですが内側は3つに分かれていて中央はファスナー開閉になっています。中古品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。正規品品質保証プロの鑑定士による真贋鑑定済みですので、ご安心ください。全額返金保証万が一、偽物であった場合、返金いたしますのでご安心ください。新潟県古物商許可証取得
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