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RANDA/キルティングボストンバッグ/ブラック
商品番号 R68355878664
商品名

RANDA/キルティングボストンバッグ/ブラック
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 5,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気の為、予約販売商品となっています。新品タグ付き未使用品になりますが一度人の手に渡っている為ご了承下さい。以外、公式サイト引用POINT・RANDAオリジナルのチャーム付き・PU生地に施したぷっくりとしたキルティングが上品かつクラシカルなデザイン・肩掛けしても痛くなりにくい太めのショルダーベルト機能性・ショルダーベルト付きの2WAY仕様・内ポケット付きで機能性◎・大きすぎないサイズ感ながらも底幅があり収納力抜群＜素材＞合成皮革（スムース）カラー：BLACK（ブラック）送料がかさむため、こちらの商品はお値下げ考えておりません、、#RANDA#キルティング#ボストンバッグ
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