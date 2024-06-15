バーバリーリバーシブルトートバッグ ★ノバチェックホース刺繍 キャンパス×レザー

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商品詳細
Burberryバーバリーブルーレーベルのリバーシブルトートバッグです。★片方は、ノバチェック 片方はブラックです。キャンパス地×レザーレザーの取っ手は、外せますので、連結でき、リバーシブルで使う以外に4wayなど、アレンジができて、雰囲気が変わって、洋服にも合わせやすく、大人可愛いトートバックです。★サイズ(平置き)縦 約36cm横幅 (下部)約31cm(上部)約37cmマチ 約12cm素人採寸になりますので、少しの誤差お許しくださいませ。A4サイズ収納できます。目立つ傷汚れなく、四隅もスレございません。ポケットのファスナーも良好で、レザー部分も綺麗です。全体的に美品です。チェックのほうで、3回ほど使っておりますので、ブラックを表にした時シワがあります。アイロンの蒸気や、使っていくうちにきえるとおもいますが、きになる方はお控えくださいませ。匿名らくらくメルカリ便で、折って送らせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi688247.html
http://narcologia.ru/goods/freezer201198.html
http://narcologia.ru/goods/procurement260633.html
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