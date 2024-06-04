HERMES エルメス カレジェアン カシミヤシルク ペルシャの詩 カレ140 ...

『PoesiePersane』カレ140エルメスの正規店にて購入しました。花や鳥を落とし込んだペルシャ絨毯のような柄、馬で駆ける民族を描いた絵画のようなデザインが魅力的です。フチに一部ほつれのような箇所ありますが、コンディションは基本的には良好です。光の加減で暗く写っている部分ありますのでご了承下さい。エルメスカシミアシルクスカーフブルー



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