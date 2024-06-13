■Ferragamo（フェラガモ）良品 /レザー/セミショルダーバッグ/ブラック

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先約者様がいらっしゃいます。購入はしないでください。数年前に正規店で購入したサルヴァトーレフェラガモの『レザー・セミショルダーバッグ（ブラック）』です☆※参考価格:185,000円程度#おすすめ商品一覧【特徴】フェラガモらしい、上品で高級感のあるお品です。ブラックのお品ですので幅広いお洋服に合わせやすく汎用性の高いお品です。肩がけ使用可能で持ち運びに便利なお品です^^【状態】購入後1年程度使用しましたので全体的にやや使用感はありますが、破けなどの決定的なダメージはなくまだまだお使いいただけるお品です☆【size】W34、H28、D13（cm）※多少の誤差はご了承下さい500ccのペットボトルと一緒に写真掲載しています。サイズ感をご確認くださいませ。宜しくお願いします。