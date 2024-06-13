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アニヤハインドマーチ　バッグ　3個セット
商品番号 H88227262285
商品名

アニヤハインドマーチ　バッグ　3個セット
ブランド名 アニヤハインドマーチ
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※購入前にプロフィールご確認下さい。1000円以下のお品はお値下げ依頼頂いても対応しません。複数購入頂ける時は対応します。送料がかかる為、バラ売りはしません。アニヤハインドマーチのバッグ3個セットです。アニヤハインドマーチ　レザーとスエードのコンビ黒に近い濃紺とベージュレザー　左下●サイズ：縦幅28cm横幅25cmマチ13cm●素材：レザー●付属品：ありません。●その他、注意事項：全体的に綺麗ですが、持ち手の付け根付近のレザーがヨレている感じや傷などがあります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。アニヤハインドマーチ　ジャガードとエナメルバッグ　右下ジャガードとエナメルグリーンのコンビ●サイズ：横幅最大45cm縦幅32cm●素材：エナメルレザー　ジャガード●付属品：ありません。●その他、ショルダーストラップ内側汚れていますが、外側は目立つ汚れはありません。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。アニヤハインドマーチ　メタリックレザークラッチバッグブルー　中央上●サイズ：縦幅26cm横幅19cm●素材：レザー●付属品：ありません。●その他、注意事項：特記すべき点はありません。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。カラー···ベージュ素材···牛革(本革)、コットン(キャンバス/帆布)、エナメル質感···パール、ラメ素材···牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/mythic306535.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral57832.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture668641.html
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