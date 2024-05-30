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LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユサラ 長財布
商品番号 J28983304116
商品名

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユサラ 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイヴィトンダミエポルトフォイユサラ長財布百貨店で購入した、確実正規品です。・サイズ(約)：縦10cm横19cm厚さ2.5cm・カード入れ：10ヶ所・小銭入れ：1・お札入れ：2・ポケット：1・シリアル番号：CR1162・購入場所：百貨店・ゴールドの刻印入り・付属品：長財布、箱、保存袋、説明書(長財布以外の付属品なしの場合、値引可能！)小銭入れ内側の汚れ、外側のスレポケット両サイドの糸ほつれがありますが、大切に使用していた為、全体的にとても綺麗な状態かと思います。小銭入れのチャックの動きもスムーズ、ボタンもしっかりとまります。USED品ですので、必ずご購入前に写真にて状態確認をお願い致します！ご不明点や、ご質問等ありましたらお気軽にコメントお願いします！#ルイヴィトン#長財布#ポルトフォイユサラ
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