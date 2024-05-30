【超希少】0.10 カメレオン グリーン ダイヤモンド ルース 裸石 蛍光

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天然カメレオンダイヤモンド ルース(裸石) 0.172ct (天然グリーンダイヤモンド)【 蛍光性はイエロー系 】【 中央宝石研究所ソーティング袋付 】 【 送料無料 】 天然カメレオンダイヤモンド ルース(裸石) 0.172ct (天然グリーンダイヤモンド)【 蛍光性はイエロー系 】【 中央宝石研究所ソーティング袋付 】 【 送料無料 】



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天然カメレオンダイヤモンド ルース(裸石) 0.279ct (天然グリーンダイヤモンド)【蛍光性・燐光性もあります。】【中央宝石研究所】 天然カメレオンダイヤモンド ルース(裸石) 0.279ct (天然グリーンダイヤモンド)【蛍光性・燐光性もあります。】【中央宝石研究所】



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♡商品をご覧いただき、ありがとうございます♡【超希少】FancyBrownishGreenishYellow0.10ctカメレオングリーンダイヤモンドルース裸石天然蛍光中央宝石研究所ソーティング付きカメレオンダイヤと位置付けられるものには、動物にちなんで、グリーンに見えて、かつ加熱により変色するものです。かなりのレア商品になります。0.1ctアップのカメレオンに加えて、しっかりグリーンを見た目で感じる目玉商品、オススメ品です。【詳細】主石:天然ダイヤモンドカラット(Carat):0.100ctカラー(Color):FancyBrownishGreenishYellowカメレオンクラリティ(Clarity):SI2蛍光性(Fluorescence):StrongYellow【付属品】中央宝石研究所ソーティング付き【注意事項】▪加工依頼も、コメントいただければ、相談させていただきます。▪品質を確認しました。安心してご注文ください。▪購入後の返品はお断りさせて頂いております。▪他のサイトにも出品している為突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦２つ購入→3%引き３つ購入→5%引き*ブランド品、割引商品は対象外✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦#記念日#お誕生日#プレゼント#ジュエリー#誕生日プレゼント#ダイヤモンド#ダイヤルース#ダイヤモンドルース#天然ダイヤモンド#ダイヤモンド裸石#裸石#ルース#カメレオンダイヤモンド#カメレオンダイヤ#カメレオン#グリーンダイヤ#グリーンダイヤモンド#投資#ソーティング#蛍光#蛍光ダイヤモンド#蛍光ダイヤ