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美品⭐︎コーチ COACH シグネチャー ナイロン ショルダーバッグ ブラウン
商品番号 J67379666451
商品名

美品⭐︎コーチ COACH シグネチャー ナイロン ショルダーバッグ ブラウン
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント無し即購入ok^^コーチ　COACHシグネチャー　ショルダーバッグ　肩掛け　斜め掛け　カバン　鞄　レディース　女性　ブラウン　茶　ベージュ　ナイロン　チャーム付　通勤　シンプル　シグネチャー×ナイロン素材のショルダーバッグです。目立った傷や汚れはなく美品です。※あくまで個人の主観ですので中古品にご理解のある方のご購入願います。【品番・型番】77408【カラー】ブラウン【素材】ナイロン【サイズ】平置き採寸横：約26cm縦：約25cm幅：約2cmショルダー：約65cm〜120cm【仕様】メイン開閉:ファスナー外側:ファスナーポケット×1、マグネットポケット×10901
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