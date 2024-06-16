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コーチ　パッチワーク柄ショルダーバッグ
商品番号 B22928633154
商品名

コーチ　パッチワーク柄ショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

気にいって購入しましたが、自分には少し小さいため、数回使用しただけです。自宅保管のため、ご理解いだける方でお願いいたします。内側にファスナー付きポケット１つと小さめポケット２つが付いています。ハンドル部分は革製です。抑えた色味のメタリックゴールドです。サイズ　ヨコ約20〜35cm　タテ中央部分約20cm　厚み約4cm
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