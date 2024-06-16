コーチ　パッチワーク柄ショルダーバッグ

気にいって購入しましたが、自分には少し小さいため、数回使用しただけです。自宅保管のため、ご理解いだける方でお願いいたします。内側にファスナー付きポケット１つと小さめポケット２つが付いています。ハンドル部分は革製です。抑えた色味のメタリックゴールドです。サイズ ヨコ約20〜35cm タテ中央部分約20cm 厚み約4cm



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