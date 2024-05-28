【特別限定品】COMPLETE SETH コンプリートセット

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ARTISTIC＆CO.\u2028アーティスティックアンドシーオー\u2028\u2028美顔器 \u2028CHOUOHCTHEMORPHO( チョウチョウザモルフォ)\u2028忙しい現代女性たちへ たった5分のエイジングケア⠀\u2028CHOUOHCTHEMORPHO（チョウチョウザモルフォ）\u2028蝶の「優雅に舞う姿」からインスパイアされ生まれた「CHOUOHC（チョウチョウ）」。\u2028それは、シンプルでありながら贅沢な使い心地、心と肌が喜びにあふれる美しいひととき。まるで蝶がひらりと華のような肌へと導かれるように。\u2028朝の1stケアは、実はとても大事なこと。\u2028表情筋を活性化し眠っていた肌を目覚めさせ老廃物を排出し、肌に潤いを与える。\u2028見違えるような、生き生きとした表情、肌の艶を生み出します。\u2028シンプルでありながら短時間で効率化された美顔器。\u2028美を追求した機能で肌の土台からの再生。\u2028肌の活性を高め、化粧ノリも良くなります。\u2028「CHOUOHC」を使い、毎朝スペシャルケアで肌を整えることをオススメいたします。\u20281日の始まりに一番いい状態の肌へ。\u2028『REモード』と『RMモード』の2つのモードで\u2028ハリケアを高める\u2028美容成分を肌のすみずみまで\u2028肌をしっかりと温める\u2028表情筋をケア\u2028が叶う美顔器です。【特別限定品】COMPLETESETH\u2028\u2028コンプリートセット\u2028定価 194,150円 →185,000円\u2028\u2028「美顔器ザ・モルフォ」と「モルフォスキンケアシリーズ」の全品がついた公式オンライン限定スペシャルセットです。\u2028\u2028【セット内容】\u2028・ザ・モルフォ美顔器\u2028・モルフォ セラム\u2028・モルフォ ブースター\u2028・モルフォ ジェル\u2028・モルフォ マスク自社の需要に合わせた大量注文を行っております。製品や資材など、大量のご注文をご検討中の場合は、ぜひお気軽にご相談ください。