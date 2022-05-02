スムーズスキン pure fit ブラック

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商品詳細
正規品で新品未開封です。Amazonの割引価格より少し安くしていますので、金額交渉はご遠慮下さい。スムーズスキンpurefit家庭用光美容器100万回照射ヘッド付き連射最速0.46秒の高速照射10段階調整冷却不要男女兼用IPL光脱毛器ムダ毛ケアピンポイント照射イギリス英国発の脱毛器プロ仕様SMOOTHSKIN(ブラック)タイプ···その他タイプ···光美容器
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