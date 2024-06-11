パナソニック SR-SPX103 スチーム\u0026可変圧力IHジャー炊飯器

PanasonicSR-SPX103-RKcolor:ルージュBLACKスマートフォンアプリ対応有タイマー種類:時計式加熱方式:圧力電磁加熱炊飯器・マイコン炊き:マイコン炊き可炊飯器・容量クラス別:1.0〜1.4L炊飯器・容量クラス別2:1.0〜1.3L炊飯釜種類:炊飯電子ジャー「Wおどり炊き(高速交互対流\u0026可変圧力)」と「200℃スチーム」でハリ・ツヤがあり、甘み広がるもちもちごはんを実現お客様の好みにあわせた「5種銀シャリ炊き分け(銀シャリ・かため・やわらか・しゃっきり・もちもち)」スマートフォンでお米の銘柄にあわせたプログラムで炊飯「銘柄炊き分けコンシェルジュ」●専用アプリのダウンロード・CLUBPanasonicへの会員登録が必要です。※商品は新品未使用品ですが専用箱は処分してありませんが、説明書の方はあったんですが見つけても探しきれないので無いとのことで、ご了承願います！#パナソニック#Panasonic



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